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15 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:43  15 апреля 2018 4

Великобритания расширит «черный список» российских олигархов. Под угрозой активы Абрамовича

абрамович роман, абрамович роман
Владелец «Челси» может попасть под санкции ВеликобританииФото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Великобритания намерена расширить санкции в отношении российских олигархов. По данным The Sunday Times, в списке могут оказаться миллиардеры Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, а также владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович.

Известно, что среди кандидатов на попадание в санкционный список не только крупные российские бизнесмены, но чиновники. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отметила, что Лондоном рассматриваются различные варианты ограничений в отношении россиян, располагающих «незаконными финансами», но никаких конкретных планов раскрывать не стала.

Ранее в The Sunday Times также сообщалось о планах российских хакеров, готовых опубликовать компромат на высшее руководство Великобритании. Информацию об этом спецслужбы Великобритании передали премьер-министру Терезе Мэй. По данным британской разведки, публикация может являться ответом России на участие Лондона в ракетном ударе по Сирии.

Напомним, что 6 апреля Минфин США представил новый санкционный список, в котором оказались свыше 20 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в том числе владелец «Русала» Олег Дерипаска. Сразу после этого акции алюминиевой компании упали в цене на 45%. Помимо этого введение санкций ослабило российский рубль, курс которого снизился до показателей 2016 года.

Сергей Макеев
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