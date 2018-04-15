06:55 15 апреля 2018 0

Российские хакеры якобы собирают компромат на высоких чиновников Британии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Великобритания готовит ответ на возможную атаку российских хакеров, которые якобы хотят опубликовать компромат на высшее руководство Соединенного королевства. Лондон, по данным СМИ, намерен нанести пропорциональный удар, а также принять меры против олигархов из России.

Как сообщила газета Sunday Times, британские спецслужбы передали премьер-министру Терезе Мэй информацию о том, что Москва привлекла хакеров для сбора компромата на министров, депутатов и высокопоставленных лиц Королевства. Публикация собранных данных якобы станет ответом кремля на участие Лондона в ракетном ударе по Сирии.

Великобритания, в свою очередь, уже начала готовить «пропорциональный кибер-контрудар», пишет РБК. Этой работой занимается правительственное агентство GCHQ и Минобороны, которые уже определили, каким именно будет ответ.

Более того, по словам источника британского издания, правительство готовит меры и против российских олигархов, имеющих «тайные вклады» в Соединенном королевстве. И меры эти, как отмечается, будут приняты уже в скором времени.

Ранее, как напоминает инфорагентство, газета The Times также сообщила о желании Лондона подготовить кибератаку против России. Удар якобы будет нацелен на правительственные сайты и порталы, которые распространяют фейковые новости. После появления этой информации посольство России направило в МИД Великобритании официальный запрос с просьбой прокомментировать эти угрозы, отметив, что РФ серьезно воспринимает кибератаки.