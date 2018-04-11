Курс евро впервые с 2016 года превысил 80 рублей

Евро вновь вырос на 2 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 80 рублей. Курс доллара составил 64 рубля.
Европейская валюта выросла сразу на 2 рубля 17 копеек и достигла 80,02 рубля впервые с марта 2016 года. Доллар вырос до 64 рублей впервые с апреля 2016 года, пишет «Национальная служба новостей».
Ранее опрошенные «URA.RU» экономисты объяснили, что из-за санкций США был «подрублен» экспорт алюминия, что привело к снижению притока валюты в страну и вызвало девальвацию рубля. Эксперты не исключили, что следующий удар Америка нанесет по «Газпрому». В таких условиях европейская валюта может вырасти до отметки 85-90 рублей.