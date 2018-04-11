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11 апреля 2018
12:34  11 апреля 2018 8

Курс евро впервые с 2016 года превысил 80 рублей

Клипарт сентябрь. Нижневартовск., купюры, доллары, евро, деньги, валюта
Евро вновь вырос на 2 рубляФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 80 рублей. Курс доллара составил 64 рубля.

Европейская валюта выросла сразу на 2 рубля 17 копеек и достигла 80,02 рубля впервые с марта 2016 года. Доллар вырос до 64 рублей впервые с апреля 2016 года, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее опрошенные «URA.RU» экономисты объяснили, что из-за санкций США был «подрублен» экспорт алюминия, что привело к снижению притока валюты в страну и вызвало девальвацию рубля. Эксперты не исключили, что следующий удар Америка нанесет по «Газпрому». В таких условиях европейская валюта может вырасти до отметки 85-90 рублей.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
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