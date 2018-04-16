В Тракторозаводском районе Челябинска пьяный хулиган разгромил припаркованные во дворе автомобили. Картину погрома и жалобу на правоохранительные органы в социальные сети выложили раздосадованные горожане.
«Сегодня ночью напротив дома на Марченко, 13б был массовый погром автомобилей: оторваны зеркала, помяты двери, у кого-то разбиты фары. Также у „Яндекс.Такси“ оторвали дверь и замяли заднее крыло. В общем, было повреждено более 10 авто, из которых штук восемь-девять иномарки», — написал в группу «Типичный Челябинск» социальной сети «ВКонтакте» подписчик. Он отметил, что для усмирения неадекватного хулигана трижды вызывали полицию, но на место так никто и не приехал. Жителям дома пришлось самостоятельно ловить вандала и вести его в отделение.
Сейчас все сообщения зарегистрированы, по ним проводится проверка. «Зарегистрировано восемь обращений по фактам повреждения автомашин во дворе на улице Марченко. В настоящее время проводится проверка, в том числе и по невыезду сотрудников полиции на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинску.