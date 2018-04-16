{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
15 апреля 2018
14 апреля 2018
13 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
10:57  16 апреля 2018 0

В Челябинске пьяный хулиган разбил десяток припаркованных машин. ФОТО

От рук хулигана пострадали более 10 припаркованных во дворе автомобилейФото: пост группы «Типичный Челябинск» социальной сети «ВКонтакте»

В Тракторозаводском районе Челябинска пьяный хулиган разгромил припаркованные во дворе автомобили. Картину погрома и жалобу на правоохранительные органы в социальные сети выложили раздосадованные горожане.

«Сегодня ночью напротив дома на Марченко, 13б был массовый погром автомобилей: оторваны зеркала, помяты двери, у кого-то разбиты фары. Также у „Яндекс.Такси“ оторвали дверь и замяли заднее крыло. В общем, было повреждено более 10 авто, из которых штук восемь-девять иномарки», — написал в группу «Типичный Челябинск» социальной сети «ВКонтакте» подписчик. Он отметил, что для усмирения неадекватного хулигана трижды вызывали полицию, но на место так никто и не приехал. Жителям дома пришлось самостоятельно ловить вандала и вести его в отделение.

Сейчас все сообщения зарегистрированы, по ним проводится проверка. «Зарегистрировано восемь обращений по фактам повреждения автомашин во дворе на улице Марченко. В настоящее время проводится проверка, в том числе и по невыезду сотрудников полиции на место происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинску.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров