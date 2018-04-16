{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,43
Динамика за 2 недели
Евро 75,75
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:46  16 апреля 2018 0

Депутат растоптал свой iPad в ответ на американские санкции. ВИДЕО

Заседание Заксо. Екатеринбург, айпад, планшет, игра, ipad
Депутат демонстративно уничтожил американский гаджетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский демонстративно растоптал свой планшет от Apple, таким образом ответив на санкции США. Все происходящее он снял на видео и опубликовал на своей странице в Facebook.

«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — заявил Петровский, чьи слова приводит телеканал 360. Сам он пообещал теперь пользоваться только китайскими гаджетами. По его мнению, «китайское можно не топтать».

Подписчики депутата довольно скептически отнеслись к этой акции, отмечает агентство Nation News. Они посоветовали Петровскому для полноты картины удалить свою страницу в Facebook, на что он ничего не ответил. «Ну вы даете… Просто мегатупой поступок! И при этом выкладываете все это в американский фейсбук», «Лучше бы сделали что-нибудь для людей… А американцам топтать нечего, у нас кроме матрешек и кастрюль ничего и нету», «Але, больница? У нас тут человек разбил американский айфон, выложил видео на американский Фейсбук и что-то кричит об американских санкциях! Срочно нужна неотложка!» — высказались подписчики Петровского. «К вам выехали», — ответил на последний комментарий сам Петровский.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров