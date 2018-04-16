Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский демонстративно растоптал свой планшет от Apple, таким образом ответив на санкции США. Все происходящее он снял на видео и опубликовал на своей странице в Facebook.
«В нашей стране планируется запрет на американские товары — мы, депутаты, должны показать пример», — заявил Петровский, чьи слова приводит телеканал 360. Сам он пообещал теперь пользоваться только китайскими гаджетами. По его мнению, «китайское можно не топтать».
Подписчики депутата довольно скептически отнеслись к этой акции, отмечает агентство Nation News. Они посоветовали Петровскому для полноты картины удалить свою страницу в Facebook, на что он ничего не ответил. «Ну вы даете… Просто мегатупой поступок! И при этом выкладываете все это в американский фейсбук», «Лучше бы сделали что-нибудь для людей… А американцам топтать нечего, у нас кроме матрешек и кастрюль ничего и нету», «Але, больница? У нас тут человек разбил американский айфон, выложил видео на американский Фейсбук и что-то кричит об американских санкциях! Срочно нужна неотложка!» — высказались подписчики Петровского. «К вам выехали», — ответил на последний комментарий сам Петровский.