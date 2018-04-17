Директор уральского детдома расскажет всему миру, как живут российские сироты с ВИЧ

15:23 17 апреля 2018 0

В комнатах, где они жили, мебель протирали спиртом Фото: со страницы Марины Ушаковой в Facebook

Руководитель челябинского детского дома №8 «Акварель», в котором живут дети с диагнозом «ВИЧ-инфекция» выступит на международном конгрессе по ВИЧ/СПИДу, который пройдет 18—20 апреля 2018 года в Москве. Об этом «URA.RU» сообщила сама Марина Ушакова, директор детдома. Она расскажет о том, как за несколько лет ей и ее команде удалось «перевернуть» ситуацию в детдоме, преодолев в первую очередь свои собственные предубеждения.

«Мы сами ходили в перчатках, двери открывали локтями, на группе (где были собраны дети с ВИЧ) была няня, чтобы проводить санобработку, — рассказала „URA.RU“ Марина Ушакова. — Но через некоторое время мы поняли, что все это не нужно. Постепенно и группы стали формировать по другому принципу — либо девочки/мальчики, либо по возрасту».

Директор детдома «Акварель» Марина Ушакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас, по словам, Ушаковой, в учреждении содержится около полусотни воспитанников, причем подростки с ВИЧ проживают совместно с другими. «Дети со знаком плюс» ездят летом в загородные лагеря, участвуют в городских мероприятиях (например, бегают марафоны), во время праздников в детдоме не протолкнуться от гостей — причем именно детей с ВИЧ в первую очередь разбирают усыновители. Все это — результат многолетней работы Ушаковой и ее команды, в том числе педагогов — над собой: за проявление дискриминации по отношению к «вичевым» в этом детдоме сразу же увольняют.

Обо всем этом Марине Ушаковой и предстоит доложить комиссарам ООН и функционерам Минздрава и Роспотребнадзора. «Я буду рассказывать о том, как сформировать антидискриминационную среду в детском доме и ближайшем окружении, как создать толерантный коллектив и как сделать, чтобы дети с ВИЧ перестали воспринимать себя исключительными, а стали рассматривать ВИЧ как особенность организма, с которой можно прожить долгую полноценную жизнь». Свой доклад Ушакова планирует проиллюстрировать слайдами, на которых дети с ВИЧ помогают другим детям — подросткам-инвалидам и пациентам с онкологией.

Детский дом «Акварель» в Челябинске — единственное учреждение в России, где собраны дети с ВИЧ со всего региона (в других они разбросаны по разным детдомам). Ранее «URA.RU» публиковало репортаж из этого уникального учреждения.

VI конференция EECAAC — крупнейший форум по проблемам распространения ВИЧ/СПИДа в странах Восточной Европе и Центральной Азии. Он пройдет 18—20 апреля 2018 года в Москве. Проводит форум ЮНЭЙДС (программа ООН по ВИЧ/СПИДу) совместно с Роспотребнадзором. Ожидается около 3000 участников из более чем 100 стран мира. На форуме выступят министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова; заместитель генерального директора ООН — исполнительный директор ООН по ВИЧ/СПИДу Мишель Сидибе и другие — всего более 250 спикеров.