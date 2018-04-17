Генпрокуратура нашла нарушения в действиях Роскомнадзора

19:11 17 апреля 2018 1

Чайка потребовал от Роскомнадзора активизироваться в борьбе с экстремизмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральная прокуратура России выявила в 2017 году нарушения в деятельности Роскомнадзора. По мнению надзорного органа, ведомство несвоевременно блокировало ресурсы с экстремистской информацией.

«В ходе проверки Роскомнадзора выявлены факты несвоевременного принятия по требованиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации мер, ограничивающих доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию экстремистского характера», — цитирует RT доклад генпрокурра Юрия Чайки. Также среди недостатков Чайка отметил недостаточное внимание к «зеркалам» сайтов, блокировки которых требовали его подчиненные. В результате запретная информация оставалась доступной, пусть для ее получения и требовалось несколько больше усилий.

Как уже сообщало «URA.RU», сейчас Роскомнадзор предпринимает меры по блокировке популярного мессенджера Telegram. В ближайшее время с этой целю могут быть заблокированы уже прокси-серверы и VPN, используемые для обхода судебного решения, сообщают Nation news. Поводом стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить ФСБ переписку по двум телефонным номерам и ключи для дешифровки сообщений пользователей.