В Кургане откроется столичный парк развлечений

В Кургане в июне этого года откроется новый парк развлечений для детей российской сети «Замания». Инвестиции в проект составят около 50 миллионов рублей.
По данным газеты «Коммерсант», парк развлечений в Кургане станет первым объектом сети за пределами Московского региона. В будущем такие же парки появятся и в других городах России, в том числе в Екатеринбурге.
Отмечается, что парк займет площадь около трех тысяч квадратных метров. В типовjй проект входят игровые зоны для детей и семейное кафе. В администрации Кургана предоставить комментарии и уточнить местоположение парка «URA.RU» пообещали позднее.
Ранее наше агентство рассказало, что на площадях ТРЦ «ГиперСити» в столице Зауралья откроется гипермаркет «Лента». Магазин займет площадь в 7600 кв. м, его открытие намечено на декабрь 2018 года.