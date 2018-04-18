07:52 18 апреля 2018 0

В комфортную городскую среду власти вложат больше 250 млн рублей Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

МУ «Дирекция муниципального заказа» разместила на электронной торговой площадке тендер на реконструкцию центрального городского парка в Ноябрьске. Общая стоимость работ составляет 251 673 908,96 рублей. За эту сумму так называемый «Детский парк» превратят в креативное многофункциональное пространство, за проект которого жители проголосовали во время выборов президента 18 марта.

Большая часть денег, почти 177 млн рублей, предназначена для работ по перепланировке территории общей площадью 7,8 га. За эти деньги нужно будет провести геодезические и земляные работы, обустроить тротуары, парковку и технологическую дорогу, провести освещение в парк. А также построить всесезонную тюбинговую трассу. Остальные 74 с небольшим миллионов планируется потратить на аттракционы, среди которых панда-парк, гигантские качели, детские городки в виде деревянного замка и корабля и т. п. Два веревочных парка: один по цене 17,5 млн, второй за 7,5 млн. Расходы на монтаж конструкций оценены в 11,1 млн рублей.

В городских пабликах соцсети «ВКонтакте» жители Ноябрьска уже обсуждают стоимость аттракционов в «Детском парке». На деревянный замок выделено почти 19,5 млн рублей. Эту цену сравнивают со стоимостью дома в Геленджике. Возмущает жителей и цена за некие три «Кубика» и две качели почти по миллиону рублей за штуку. Как и урны за 47,5 тысяч рублей. Правда, есть комментарии, в которых оправдывают такую высокую цену стоимостью доставки на Ямал готовых конструкций.

«URA.RU» удалось поговорить с директорами двух строительных компаний, которые раздумывают об участии в торгах. Один из них, комментируя стоимость работ, высказал мнение, что с учетом объема и срока сдачи объекта, 25 августа этого года, цена могла бы быть и повыше. Директор второй компании, также имея опыт работы с муниципалитетом, сказал, что в данный момент еще не принято решение об участии. Экономисты просчитывают целесообразность, но больше всего их смущает стоимость аттракционов. По словам собеседника, цены на качественные комплексы высоки, как и доставка и монтаж специалистами от изготовителя.

Официальный комментарий от «Дирекции муниципального заказа» и администрации Ноябрьска получить не удалось. В городской администрации порекомендовали обратиться в «Дирекцию муниципального заказа», а в муниципальном учреждении отказались говорить на эту тему.

Насколько стало известно агентству, этот объем работы только первый этап по реконструкции городского парка в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Весь проект реконструкции парка рассчитан на пять лет и включает в себя, кроме перепланировки, смены аттракционов и благоустройства еще и строительство аквапарка. Деньги на реализацию проекта выделяются из консолидированного бюджета, сформированного из федеральных и окружных.средств.