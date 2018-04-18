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Главные новости Курганской области
19:14  18 апреля 2018 0

Зауральцам предложили обменять мелочь на новые купюры

Деньги. Инфляция. Девальвация. Монеты. Бюджет. Наличка. Дефицит. Мелочь. Кэш. Сдача. Финансы. Рубль. Валюта. Кризис. Челябинск., рубль, деньги
Россияне спешат тратить мелкие монетыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 23 по 28 апреля в Курганской области пройдет акция по обмену мелочи, ее инициатором стало курганское отделение Уральского главного управления Банка России. Об условиях акции сообщает пресс-служба банка.

В указанные дни зауральцы смогут обменять монеты мелкого достоинства на льготных условиях: банки не будут брать за такую операцию комиссию, как это положено в обычное время. Накопленную мелочь частично можно будет обменять на памятные банкноты номиналом 100 рублей, а также памятные монеты номиналом 25 рублей и 10 рублей.

«В нашей стране выпущено 65 641 миллион монет. Этого достаточно для денежного оборота. Однако граждане все чаще предпочитают оставлять мелочь дома, поскольку она утяжеляет кошельки и карманы. В то же время в точках торговли возникает „дефицит сдачи“. Поэтому назрела необходимость гражданам расстаться с накопившейся мелочью, а финансовым организациям пополнить свои запасы разменной монеты», — объяснил необходимость акции управляющий отделением «Курган» Уральского ГУ Банка России Сергей Завьялов.

В Курганской области такая акция пройдет впервые. 24 и 25 апреля монеты будут принимать отделения «Кетовского коммерческого банка» в Кургане, Кетово, Шадринске и Варгашах. С 23 по 28 апреля мелочь примут в операционном офисе ВТБ по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, 44. В эти же дни монеты можно сдать в курганские офисы Сбербанка по ул. Куйбышева, 12, в 5 микрорайоне Заозерного, дом 31 и на ул. Горького 12/1.

Татьяна Жаткина
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