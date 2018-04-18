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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
23:03  18 апреля 2018 0

На Ямале испытают новый арктический «КамАЗ»

Новый вездеход сможет двигаться при полном бездорожьеФото: официальный сайт ПАО «КАМАЗ»

Испытания нового вездехода «КамАЗ-Арктика» в условиях Крайнего Севера планируют провести в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил руководитель Российского центра освоения Арктики Андрей Барышников.

«Сейчас рассматривается возможность проведения испытаний четырехосной версии вездехода в ямальской тундре», — цитирует ТАСС Барышникова. Он добавил, что «КамАЗ» может решить проблему с нехваткой сверхтяжелой техники на Крайнем Севере, поэтому в планах на данный момент — заключение соглашения между компанией и Российским центром освоения Арктики.

Судя по информации на официальном сайте производителя, новый «КамаАЗ» разработали совместно с Министерством образования РФ, МГТУ им. Баумана, Московским политехническим университетом и студенческим конструкторским бюро Московского автомеханического института. Вездеход будет сертифицирован как снегоболотоход, машин такой конструкции компания никогда прежде не создавала. Некоторые характеристики новой техники: максимальная скорость — не более 50 км/ч, грузоподъемность — 13 тонн, функционирование при температурах до минус 50-60 градусов, движение при полном бездорожье.

Ксения Томашова
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