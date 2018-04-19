В Москве суд вынес меру пресечения режиссеру Серебренникову

00:09 19 апреля 2018 0

Кирилл Серебренников останется под домашним арестом еще на три месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В среду, 18 апреля, Басманный суд Москвы вынес меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам уголовного дела о мошенничестве «Седьмой студии».

По решению суда, ходатайство следователя было удовлетворено. Домашний арест Серебренникова и директора Российского академического молодежного театраСофье Апфельбаум продлен до 19 июля, гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину — до 24 мая, а экс-руководитель «Гоголь-центра» Алексей Малобродский останется под стражей до 19 июня, пишет РИА «Новости».

По версии следствия, как напоминает RT, Серебренников разработал проект по развитию современного искусства «Платформа», на который в 2011—2014 годах Министерство культуры выделило более 214 млн рублей. По информации следователей, 133 миллиона из этой суммы были похищены. Серебренников вину отрицает.