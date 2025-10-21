Росфинмониторинг внес в список экстремистов Варламова*

Варламов* признан террористом и экстремистом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Известный блогер и иноагент Илья Варламов* был включен в перечень террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Варламов Илья Александрович*, 07.01.1984 г.р., г. Москва», — говорится в официальном сообщении ведомства. Ранее Илья Варламов* был признан иностранным агентом и неоднократно подвергался административным взысканиям за публичные высказывания и деятельность в интернете.

Ранее сообщалось, что блогер Илья Варламов не исполнил обязательство по уплате штрафа в размере 50 тысяч рублей, назначенного за дискредитацию вооруженных сил. В мае в отношении него было инициировано исполнительное производство. Эти сведения содержатся в материалах судебных органов и в базе данных службы судебных приставов.

