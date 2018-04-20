00:40 20 апреля 2018 0

Василий Крюк стал зажиточным землевладельцем Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ямальские парламентарии после очередного заседания, состоявшегося в четверг, 19 апреля, раскрыли свои доходы. Данные о заработках и имуществе народных избранников были опубликованы на официальном сайте Заксобрания.

Глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк — не самый богатый из ямальских депутатов. За год он нарастил доход с 20,3 до 52 млн рублей. Но самое главное — список недвижимости депутата. За год количество земельных участков в собственности депутата выросло с 2 до 188.

Мы посчитали. Общая их площадь составила 1275 квадратных километров. Для сравнения, площадь Тюмени составляет всего 698 квадратных километров.

Что это за земли и откуда они взялись у депутата — неизвестно. Получить оперативные комментарии от Василия Крюка не удалось.

Сергей Соловьев остается самым богатым из ямальских депутатов. Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Самым богатым из ямальских депутатов по прежнему остается гендиректор ООО «Криогаз — Высоцк» Сергей Соловьев. Его доходы продолжают ставить рекорды в Ямальском парламенте. Его доходы за год выросли на 42,5 млн. и составили 120,6 млн. рублей.

Заместитель гендиреткора «ООО «Газпромнефть-Ямал» Валерий Миннибаев явно переживает кризис. В прошлом году он занимал вторую строчку с доходом в 68,1 млн рублей. В этот раз он задекларировал всего 15,1 млн. Депутат даже продал свой Lexus RX 300.

В зарплатных топах остается Глава «Газпром добыча Ямбург» Олег Арно, который заработал 70,8 млн рублей и Глава «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков и его 63,8 млн рублей.

Гендиректор «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин, напомним, избирался в Заксобрание только в прошлом году и сразу присоединился к нефтегазовым миллионерам с доходом в 62,5 млн рублей. Еще один новичок в парламенте Василий Степанов заработал скромные по меркам нефтегазовых генералов 13,5 млн.

Заключение в СИЗО не помешало Павлу Крюкову вовремя подать декларацию Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Депутат Павел Крюков в данный момент находится в следственном изоляторе. Против него возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. Но это не помешало ему сдать свою декларацию о доходах. За год он заработал более 51 млн рублей. Годом ранее его доход составлял 34,8 млн.

В целом зарплаты всех остальных депутатов в большей или меньшей степени за год выросли. Так доход Виктора Кзарина составил 31,7 млн. Спикер парламента Сергей Ямкин увеличил доходы с 18,8 до 27,3 млн рублей. Марат Абдрахманов за год заработал 23,2 млн. У Елены Зленко 21,8 млн. Доход Дмитрия Жаромских составил 21,2 млн.рублей. Валерий Степанченко — 13,6 млн. Александр Голубенко, Людмила Иванова и Эдуард Яунгад заработали по 13,5 млн рублей. Елена Лаптандер задекларировала 11,5 млн рублей. Доходы Елены Кукушкиной составили 9,2 млн. Игорь Герелишин — 8,6 млн. Депутат Иван Вершинин хоть и увеличил свои доходы почти вдвое, но все равно оказался самым бедным из ямальских депутатов с доходом в 8,5 млн рублей.