Как ямальцу попасть на съемочную площадку фильма: советы журналиста с актерским опытом

В титрах фильма — лишь финал истории. А начинается она с тихого, но настойчивого зова: «А что, если и я могу оказаться там, по ту сторону экрана?» Эта мысль, как забытая мелодия, иногда звучит в голове, смешиваясь с кадрами любимых кинолент. Что нужно знать желающим сняться в массовке или получить роль — в рассказе корреспондента URA.RU с актерскими работами.
Актерское образование — фундаментальный путь, но не панацея
Профильное актерское образование остается наиболее надежным способом построить серьезную карьеру в кино и театре, несмотря на его продолжительность. Выпускники ведущих театральных вузов, таких как ГИТИС, Щепкинское училище или СПбГИКиТ, получают не только фундаментальные профессиональные знания и диплом, открывающий двери на закрытые кастинги, но и возможность завести важные знакомства в индустрии. Современные специализированные программы, например совместные курсы с Московской школой кино, готовят артистов к требованиям современной киноиндустрии.
«Обучение в профильном вузе значительно облегчает старт карьеры актера в кино. Здесь ты не только получаешь необходимые профессиональные навыки, но и заводишь полезные связи в индустрии — знакомства с режиссерами, продюсерами и коллегами, которые могут помочь в будущем. Кроме того, студенты часто получают возможность сниматься в студенческих и независимых проектах. Пусть это и не приносит гонорара, но дает бесценный опыт перед камерой, пополняет портфолио и помогает набраться уверенности. А иногда такие съемки становятся трамплином для первых серьезных ролей в кино и на телевидении. Так что вуз — это не только учеба, но и отличная площадка для старта карьеры, где можно на практике отточить мастерство и начать строить свою профессиональную карьеру», — рассказывает корреспондент.
В то же время, современные тенденции позволяют людям без специального образования пробовать себя на кастингах, поскольку кинематограф все чаще ищет «настоящие» типажи. Многие известные актеры, например Александра Бортич, начинали карьеру без диплома, однако для тех, кто рассчитывает на долгосрочное профессиональное развитие, системное обучение дает не только необходимые навыки, но и ценные связи с практикующими специалистами, что значительно облегчает старт в профессии.
Массовка — быстрый старт и первое погружение в мир кино
Самый доступный способ впервые оказаться на съемочной площадке — записаться в массовку. Это не требует специальной подготовки, а отбор ведется преимущественно по внешнему соответствию типажу. Кастинг-директора публикуют объявления в тематических группах в соцсетях и на специализированных сайтах. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга, где сосредоточена основная часть съемок, найти подходящий вариант проще. Достаточно отправить свои фотографии (портрет и в полный рост) и краткую информацию о себе.
«Меня утвердили на роль милиционера на вечеринке после того, как я просто отправил в ответ на объявление три своих фото. Думаю это все шикарные усы», — шутит журналист.
Рабочий день актера — это 90% ожидания в и 10% адреналина на площадке. Смена длится 12–14 часов, включает перерывы на обед, а платят за эту работу, по данным из открытых источников, от 3000 рублей за смену.
«Самое сложное — сохранять естественность и энергичность, когда за четыре часа снимают один и тот же эпизод с десяти разных ракурсов, — признается корреспондент. — Но момент, когда звучит команда «Мотор!», и ты понимаешь, что становишься частью большого кино, — совершенно непередаваемое ощущение», — вспоминает он.
От массовки к эпизоду — как сделать шаг вперед
Эпизодическая роль — это уже серьезный шаг вперед. В отличие от массовки, где актер «растворяется в толпе», в эпизоде ваше лицо могут показать крупным планом, поручить конкретное действие или даже дать несколько реплик. Гонорар актера эпизода, уже выше — от 3000 до 15000 рублей и более. Такой переход возможен, если вы проявили себя в массовке с лучшей стороны: вас отмечают как пунктуального, адекватного и исполнительного человека. Вас могут начать рекомендовать кастинг-менеджерам для более серьезных проектов.
«Мне повезло, после нескольких выходов в массовке тот же кастинг-директор сериала "Витязи", что меня нанимал, предложил пробоваться на небольшую роль холопа. Реплик не было, но был осознанный взгляд и действие. Однако уже площадке, режиссер поменял меня местами с другим парнем и там уже были реплики. Всего пара фраз, учить ничего не пришлось», — делится Александр Коломиец.
Китайский опыт: экзотика, риски и особые условия
Для иностранцев с «европейской внешностью» существует интересный рынок — китайская киноиндустрия. Здесь особенно востребованы актеры на роли бизнесменов, экспертов, исторических персонажей или просто «лиц для фона» в международных сценах.
Весь нетворкинг и поиск работы происходит через китайский мессенджер WeChat. Агенты создают чаты, куда кидают заявки на нужные типажи. По словам очевидцев, стандартная оплата для массовки составляет около $60 (400 юаней) за 12-часовой рабочий день. Однако опытные актеры, знающие себе цену, могут договориться о гонораре в $200–$250 и выше, особенно за роли с репликами или в «первой линии». Главный риск — легальность трудоустройства. Специальной актерской визы в Китае не существует, а работа по обычной учебной или рабочей визе является нарушением. Агентов мало заботит ваш статус, и они могут легко «кинуть» на деньги, так как официально жаловаться некуда.
«Знакомый, работавший в Шэньчжэне, рассказывал, как его впервые пригласили на съемки сериала. Он провел на площадке 10 часов, его переодели и загримировали, но в итоге сцену вырезали. Тем не менее он получил полный гонорар, так как был оформлен через агента», — передает журналист.
Региональные кинопроекты: Ямал как альтернатива столице
Для того чтобы попасть в кино, необязательно ехать в Москву или Китай. Крупные кинопроекты регулярно запускаются в разных регионах России, включая Ямал. Например, в 2024 году в Приуральском районе проходили съемки фильма «Цинга», где создатели проводили открытый кастинг среди местных жителей, особенно представителей коренных народов Севера.
Участники таких проектов получают уникальный опыт работы в настоящей тундре, в условиях, которые режиссер Владимир Головнев называет «полуэкстремальными». Это доказывает, что возможность оказаться в кадре есть даже в самых отдаленных уголках страны, и стоит внимательно следить за новостями о кинопроизводстве в своем регионе.
