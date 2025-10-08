Яркий участник голой вечеринки попал в реанимацию во Франции

Российский рэпер Vacio, участвовавший в голой вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой, госпитализирован в тяжелом состоянии в парижскую больницу после того, как минувшей ночью упал с высоты трех этажей, пробив стеклянную крышу. Об этом сообщили в соцсетях.
Как уточнила знакомая рэпера в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), у Васио нет медицинской страховки, необходимой для оплаты лечения во Франции. «Он получил тяжелые травмы. Сейчас врачи борются за его жизнь, но ситуация остается очень тяжелой. Близкие планируют открыть сбор средств на лечение в ближайшее время», — сообщила знакомая музыканта.
