07 октября 2025

У свердловчан массово пропал мобильный интернет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За последний час на сбои пожаловались сотни пользователей
За последний час на сбои пожаловались сотни пользователей Фото:

В Свердловской области утром 8 октября пользователи оператора связи «Мотив» массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.

«У „Мотива“ не работает интернет на телефоне», — написал один из пользователей. По словам другого, проблемы со связью начались около часа назад.

Судя по данным сервиса, всплеск жалоб зафиксирован примерно в 10:00. На данный момент насчитывается 314 заявок от пользователей.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области утром 8 октября пользователи оператора связи «Мотив» массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector. «У „Мотива“ не работает интернет на телефоне», — написал один из пользователей. По словам другого, проблемы со связью начались около часа назад. Судя по данным сервиса, всплеск жалоб зафиксирован примерно в 10:00. На данный момент насчитывается 314 заявок от пользователей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...