У свердловчан массово пропал мобильный интернет

За последний час на сбои пожаловались сотни пользователей
В Свердловской области утром 8 октября пользователи оператора связи «Мотив» массово жалуются на сбои в работе мобильного интернета. Это следует из данных детектора сбоев DownDetector.
«У „Мотива“ не работает интернет на телефоне», — написал один из пользователей. По словам другого, проблемы со связью начались около часа назад.
Судя по данным сервиса, всплеск жалоб зафиксирован примерно в 10:00. На данный момент насчитывается 314 заявок от пользователей.
