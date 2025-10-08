Путин и Алиев проведут встречу в Душанбе

Президенты России и Азербайджана проведут встречу в Душамбе
Президенты России и Азербайджана проведут встречу в Душамбе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу в Душанбе, куда российский лидер прибыл с государственным визитом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан, состоится встреча лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева», — заявил Песков. Информацию передает агенство Интерфакс.

Ранее о возможности такой встречи сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Переговоры глав двух государств пройдут в рамках визита Путина в Таджикистан.

7 октября Алиев позвонил Путину, чтобы поздравить его с днем рождения. В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном.

Отношения между Россией и Азербайджаном традиционно считаются партнерскими, однако в последние годы стороны сталкивались с отдельными разногласиями, которые, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, должны решаться конструктивно и с учетом интересов обеих стран. 7 октября Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения по телефону, в ходе разговора лидеры обсудили перспективы развития двусторонних отношений.

