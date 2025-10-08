Заключенные из ЯНАО представили киноработу на фестивале в Челябинске

Осужденные из ЯНАО приняли участие в XII фестивале экранного творчества «Надежда», который прошел в Челябинске. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в ЯНАО Андрей Нестерук. По его словам, фестиваль уникален тем, что его участники — люди, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, и именно они становятся режиссерами фильмов, представленных на конкурс.
«За 12 лет существования проект „Надежда“ вырос из самодеятельности в Доме культуры отряда колонии в большой кинофестиваль. Он меняет жизни, дает тот самый шанс, о котором говорит Уголовно-исполнительный кодекс — шанс исправиться и вернуться к нормальной жизни», — написал Андрей Нестерук в telegram-канале.
В 2025 году в «Надежде» приняли участие 114 исправительных учреждений из 65 регионов страны. Представленные на фестивале работы отличаются глубиной и искренностью: их авторы смело анализируют собственную жизнь и делятся этим опытом с широкой аудиторией.
«Осужденные из ИК-8 ежегодно принимают участие в фестивале, направляя свои работы на рассмотрение жюри. В этом году, однако, они не смогли войти в число призеров», — прокомментировали корреспонденту агентства в пресс-службе УФСИН ЯНАО.
