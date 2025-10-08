Поиски пловца Свечникова в Турции не принесли результатов

В Турции уже больше месяца не могут найти Свечникова
В Турции уже больше месяца не могут найти Свечникова
Российский спортсмен пропал без вести при попытке переплыть Босфор

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время массового заплыва через Босфор в Турции 24 августа, до сих пор не найден. Поисковая операция не принесла результатов. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Турции.

«Поиски российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва через Босфор 24 августа, не дали результатов», — сообщил он. Его слова приводит РИА Новости.

Свечников пропал 24 августа во время ежегодного межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. После того как спортсмен свернул с маршрута, его местонахождение остается неизвестным. Его исчезновение заметили ученики, которые и сообщили о пропаже. Прокуратура района Бейкоз не исключает, что пловец мог выйти на берег далеко от финиша. Новой информации о нем с того момента не поступало.

