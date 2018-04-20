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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:45  20 апреля 2018 0

Вашингтон назвал условия для улучшения отношений России и США

Джон Болтон считает, что хорошие отношения между двумя странами важны как для Москвы, так и для ВашингтонаФОТО: Flickr, Gage Skidmore
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В ходе переговоров с российским послом Анатолием Антоновым, советник американского лидера Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон рассказал, какие меры необходимо предпринять, чтобы улучшить отношения между Россией и США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«На этой их первой встрече в нынешнем качестве они [Болтон и Антонов] обсудили состояние отношений между США и Россией», — говорится в заявлении. По данным Белого дома, Болтон подчеркнул, что улучшение двух сверхдержав необходимо как Москве, так и Вашингтону, сообщают Nation News.

«Но это потребует рассмотрения вопросов касательно нашей обеспокоенности по поводу вмешательства России в выборы [в Соединенных Штатах] в 2016 году, безрассудного использования химического оружия в Великобритании, ситуации на Украине и в Сирии», — цитирует RT пресс-службу Белого дома.

Ранее власти США неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, а также к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Напомним, глава США Дональд Трамп заявил, что новые антироссийские санкции будут введены, как только российская сторона «действительно этого заслужит». Также американский лидер отметил, что никто не был жестче с Россией, чем он.

Александр Черноскутов
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