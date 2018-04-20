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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:05  20 апреля 2018 0

Галкина смутила внезапная беременность Пугачевой. ФОТО, ВИДЕО

Художник подарил певице картину с неоднозначным сюжетомАлла Пугачева, Instagram

Художник Никас Сафронов преподнес необычный подарок на день рождения Аллы Пугачевой. Он подарил ей картину по мотивам известного полотна, написанного Яном ван Дейком «Портрет четы Арнольфини».

Скрин видео

«Когда я был в гостях у Максима с Аллой в их замке в Грязи, то пришел к выводу, что именно работа такого жанра хорошо впишется в их интерьер», — говорится от имени Сафронова в видео, опубликованном в социальных сетях. Ранее художник уже дарил Пугачевой аналогичную картину. Тогда это было произведение по мотивам того же Яна ван Дейка «Мадонна канцлера Ролена».

Пока не известно, как отреагировала на подарок Алла Пугачева, но ее супруг Максим Галкин был смущен. «Не будет ли это выглядеть как шарж, не чересчур ли вычурно?» — спросил он художника, пишет портал «Дни.ру». Дело в том, что на картине примадонна похожа на беременную, хотя Сафронов опровергает это предположение и считает, что такой эффект создается из-за позы и складок платья.

Валерий Дорофеев
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