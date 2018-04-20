08:05 20 апреля 2018 0

Художник подарил певице картину с неоднозначным сюжетом Алла Пугачева, Instagram

Художник Никас Сафронов преподнес необычный подарок на день рождения Аллы Пугачевой. Он подарил ей картину по мотивам известного полотна, написанного Яном ван Дейком «Портрет четы Арнольфини».

Скрин видео

«Когда я был в гостях у Максима с Аллой в их замке в Грязи, то пришел к выводу, что именно работа такого жанра хорошо впишется в их интерьер», — говорится от имени Сафронова в видео, опубликованном в социальных сетях. Ранее художник уже дарил Пугачевой аналогичную картину. Тогда это было произведение по мотивам того же Яна ван Дейка «Мадонна канцлера Ролена».

Пока не известно, как отреагировала на подарок Алла Пугачева, но ее супруг Максим Галкин был смущен. «Не будет ли это выглядеть как шарж, не чересчур ли вычурно?» — спросил он художника, пишет портал «Дни.ру». Дело в том, что на картине примадонна похожа на беременную, хотя Сафронов опровергает это предположение и считает, что такой эффект создается из-за позы и складок платья.