{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
09:57  20 апреля 2018 0

Курганский губернатор не разбогател за прошедший год

Интервью с Алексеем Кокориным. Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин по-прежнему живет в номере «Болдинцево»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Доходы губернатора Курганской области Алексея Кокорина в 2017 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом и составили 3,16 млн рублей, что ощутимо меньше, чем в 2016 году, когда он заработал более 3,4 млн рублей.

В собственности главы региона по-прежнему находятся только треть квартиры (61 кв. м) и автомобиль УАЗ-39094. В пользовании у губернатора также номер площадью 53,8 квадратных метров (очевидно, речь идет о загородной базе отдыха «Болдинцево», куда Кокорин заселился еще в 2014 году). Об этом свидетельствует декларация главы региона, опубликованная на официальном сайте правительства Зауралья.

Супруга губернатора все так же не имеет никаких доходов. Она, как и ранее, отчиталась о владении двумя земельными участками (280 и 1997 кв. м), жилым домом (доля — 29 из 100), третью той же квартиры площадью 61 кв. м и недостроенным жилым домом площадью 481,5 кв. м.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров