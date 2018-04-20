Курганский губернатор не разбогател за прошедший год

Доходы губернатора Курганской области Алексея Кокорина в 2017 году уменьшились по сравнению с предыдущим годом и составили 3,16 млн рублей, что ощутимо меньше, чем в 2016 году, когда он заработал более 3,4 млн рублей.
В собственности главы региона по-прежнему находятся только треть квартиры (61 кв. м) и автомобиль УАЗ-39094. В пользовании у губернатора также номер площадью 53,8 квадратных метров (очевидно, речь идет о загородной базе отдыха «Болдинцево», куда Кокорин заселился еще в 2014 году). Об этом свидетельствует декларация главы региона, опубликованная на официальном сайте правительства Зауралья.
Супруга губернатора все так же не имеет никаких доходов. Она, как и ранее, отчиталась о владении двумя земельными участками (280 и 1997 кв. м), жилым домом (доля — 29 из 100), третью той же квартиры площадью 61 кв. м и недостроенным жилым домом площадью 481,5 кв. м.