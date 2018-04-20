Виктор Кошелев пошел на пенсию
Начальник по ГУ МВД Пермскому краю, генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев, написал рапорт об отставке. Об этом он заявил на региональной коллегии МВД, сообщил «URA.RU» участник совещания.
В пресс-службе регионального ГУ МВД информацию об увольнении Кошелева подтвердили и сообщили, что он уходит на пенсию. Официальных документов об отставке начальника краевой полиции пока нет. До этого времени Кошелев продолжит работать в полиции, хотя перед уходом на заслуженный отдых планирует взять отпуск.
Виктор Кошелев возглавил прикамскую полицию 8 мая 2014 года. По правилам ротации он мог проработать в регионе до 2019 года. В ноябре главе полиции исполнится 60 лет.