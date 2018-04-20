В Курганской области новый президент торгово-промышленной палаты Илья Назаренко второй месяц не может вступить в должность. Необходимые для его официального назначения бумаги не подписывает бывший руководитель организации Евгений Сочнев, который в разговоре с «URA.RU» обвинил Назаренко в подделке документов.
Назаренко, который также является депутатом Курганской городской думы, был избран на общем собрании ТПП 17 февраля 2018 года. Ранее его кандидатуру согласовали в Москве. Однако протокол собрания до сих пор не подписан Евгением Сочневым и вице-президентом торгово-промышленной палаты Ириной Пашковой, которая выполняла функцию секретаря на выборном мероприятии. Без этих документов Назаренко не может завершить все юридические формальности по вступлению в должность.
По словам Ильи Назаренко, за прошедшее со дня голосования время Евгений Сочнев при содействии Пашковой успел создать организацию, которой продали по заниженной цене автомобиль «Тойота Прадо», принадлежащий ТПП. «Сейчас этим занимается полиция», — отметил Назаренко.
В свою очередь, Евгений Сочнев обвиняет Назаренко в подделке документов, на основании чего считает его назначение незаконным. Доказательства своих аргументов Сочнев пообещал предоставить в ближайшее время. «URA.RU» продолжит следить за ситуацией.