{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
13:44  20 апреля 2018 0

В Кургане схлестнулись за важный пост два бизнесмена. В ход пошли поддельные документы и дорогой внедорожник

заседание Гордумы Курган, назаренко илья
Илья Назаренко второй месяц не может занять пост президентаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области новый президент торгово-промышленной палаты Илья Назаренко второй месяц не может вступить в должность. Необходимые для его официального назначения бумаги не подписывает бывший руководитель организации Евгений Сочнев, который в разговоре с «URA.RU» обвинил Назаренко в подделке документов.

Назаренко, который также является депутатом Курганской городской думы, был избран на общем собрании ТПП 17 февраля 2018 года. Ранее его кандидатуру согласовали в Москве. Однако протокол собрания до сих пор не подписан Евгением Сочневым и вице-президентом торгово-промышленной палаты Ириной Пашковой, которая выполняла функцию секретаря на выборном мероприятии. Без этих документов Назаренко не может завершить все юридические формальности по вступлению в должность.

На сайте ТПП по-прежнему бывший председатель Евгений Сочнев

По словам Ильи Назаренко, за прошедшее со дня голосования время Евгений Сочнев при содействии Пашковой успел создать организацию, которой продали по заниженной цене автомобиль «Тойота Прадо», принадлежащий ТПП. «Сейчас этим занимается полиция», — отметил Назаренко.

В свою очередь, Евгений Сочнев обвиняет Назаренко в подделке документов, на основании чего считает его назначение незаконным. Доказательства своих аргументов Сочнев пообещал предоставить в ближайшее время. «URA.RU» продолжит следить за ситуацией.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров