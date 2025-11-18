Почта России возобновила отправку посылок из Кургана в США

Курганская Почта России возобновляет экспорт посылок в США Фото: Роман Наумов © URA.RU

Почта России начала принимать отправления из Кургана в США в категориях «Подарок», «Документы» и «Коммерческий образец». Ранее доставка была приостановлена из-за отмены беспошлинного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Почта России возобновила прием отправлений в США в категориях „Подарок“, „Документы“ и „Коммерческий образец“. Теперь в Соединенные Штаты можно отправлять подарки и образцы стоимостью до 100 долларов и документы без товарных вложений. При оформлении отправления важно правильно указывать категорию, иначе отправление не будет доставлено», — рассказали в Почте России.

Отмена беспошлинного режима, которая вступила в силу в августе 2025 года, ранее вынудила Почту приостановить прием посылок в США. Сейчас возможна отправка подарков, образцов и документов, но доставка коммерческих отправлений пока в процессе проработки. Чтобы успеть поздравить близких с новогодними праздниками, рекомендуется отправлять подарки до 8 декабря 2025 года.

Продолжение после рекламы