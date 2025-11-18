Логотип РИА URA.RU
В Курганской области появились два новых мастера России по самбо

18 ноября 2025 в 11:21
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два новых мастера России по самбо появились в Курганской области. Ими стали братья-близнецы Александр и Георгий Нелюбины, являющимися являются тренерами-преподавателями спортивной школы «Ермак». Об этом сообщает региональная Федерация самбо. 

«Приказом министерства спорта РФ от 13.11.2025 года спортивное звание мастер спорта России по самбо присвоено двум братьям близнецам Александру и Георгию Нелюбиным. Поздравляем ребят и их тренеров Андрея Старцева Эдуарда Жавкина с этим высоким достижением», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Данил Лаврентьев был удостоен звания «Мастер спорта России международного класса». Соответствующий приказ издан Минспорта РФ.  До этого также стало известно, что спортсмен возглавил Всероссийский рейтинг дзюдоистов в весовой категории до 73 килограммов.

Комментарии (1)
  • Борька тоже мастер
    18 ноября 2025 12:19
    Второй год ходит в секцию, пару-тройку приемов изучил. Одно слово - мастер, мы-то и этого не умеем. А он мастер своего дела!
