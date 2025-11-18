В Курганской области появились два новых мастера России по самбо

Курганские самбисты стали мастерами России (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Два новых мастера России по самбо появились в Курганской области. Ими стали братья-близнецы Александр и Георгий Нелюбины, являющимися являются тренерами-преподавателями спортивной школы «Ермак». Об этом сообщает региональная Федерация самбо.

«Приказом министерства спорта РФ от 13.11.2025 года спортивное звание мастер спорта России по самбо присвоено двум братьям близнецам Александру и Георгию Нелюбиным. Поздравляем ребят и их тренеров Андрея Старцева Эдуарда Жавкина с этим высоким достижением», — говорится в сообщении.