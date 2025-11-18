Как выглядит строящийся сквер в районе Центрального рынка в Кургане. Фото, видео
В Кургане активно идут строительные работы на месте нового сквера у Центрального рынка
В Кургане идет благоустройство нового сквера возле Центрального рынка на пересечении улиц Пролетарская, Куйбышева и Советская. На площадке работают строители со спецтехникой: укладывают бордюры и асфальт, устанавливают фонари и ровняют пешеходные дорожки. Такую информацию передает фотокорреспондент URA.RU.
«К площадке активно подводят необходимые для освещения коммуникации. Установили фонарные столбы. Видно, что рабочие стараются уложить асфальт на пешеходных дорожках как можно скорее — пока не выпал снег», — передает фоторепортер.
В Кургане строят детскую площадку и парковку рядом с Центральным рынком
Погода на данный момент благоприятствует проведению работ. Кроме пешеходных зон и освещения, на месте запланировано создание парковки и детской площадки, о чем сообщал губернатор региона Вадим Шумков.
Ранее URA.RU писало, что новый сквер в районе Центрального рынка появится на месте снесенного исторического дома купца Алексея Калинина. Двухэтажный дом по адресу улица Пролетарская, 12, был частью усадьбы, возведенной в конце XIX века. Часть элементов декора фасада здания перевезли в музей. Однако наличники спасти не удалось.
