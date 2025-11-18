В Кургане активно идут строительные работы на месте нового сквера у Центрального рынка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане идет благоустройство нового сквера возле Центрального рынка на пересечении улиц Пролетарская, Куйбышева и Советская. На площадке работают строители со спецтехникой: укладывают бордюры и асфальт, устанавливают фонари и ровняют пешеходные дорожки. Такую информацию передает фотокорреспондент URA.RU.

«К площадке активно подводят необходимые для освещения коммуникации. Установили фонарные столбы. Видно, что рабочие стараются уложить асфальт на пешеходных дорожках как можно скорее — пока не выпал снег», — передает фоторепортер.

































Погода на данный момент благоприятствует проведению работ. Кроме пешеходных зон и освещения, на месте запланировано создание парковки и детской площадки, о чем сообщал губернатор региона Вадим Шумков.

