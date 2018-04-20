Лавров: Россия не будет «торговаться» ради снятия санкций

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Карин Кнайсль заявил, что Россия не пойдет первой ни на какие уступки для снятия санкций. По его словам, прежде всего должны быть соблюдены все международные договоренности.
«Когда к нам обращаются с призывом: „Давайте сделайте какой-нибудь жест, какой-нибудь шаг, и тогда это даст возможность вашим доброжелателям в ЕС начать процесс постепенного ослабления санкций“, мы отвечаем, что мы эти санкции не вводили, мы не видим причин, по которым они были бы оправданны», — цитирует телеканал RT заявление Сергея Лаврова.
Как отметил министр, позиция России остается неизменной: выполнение Минских соглашений по Украине и гарантия целостности и суверенитета Сирии. «От тех принципов, которые одобрены в СБ ООН, едва ли можно отступать, поэтому об уступках здесь речь вести не очень получается», — подчеркнул Лавров.
Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин заявил в эфире телеканала Fox News, что введенные его страной санкции против России достигли своих результатов, сообщает «Национальная служба новостей». При этом он не уточнил, что именно имеет в виду, но добавил, что общая стратегия может корректироваться в зависимости от «конфиденциальных факторов».