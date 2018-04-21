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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:14  21 апреля 2018 0

Новый облик Лепса ужаснул фанатов. «Обрили, болезнь?» ФОТО

Прежний стиль певца больше нравился поклонникамФото: Григорий Лепс, Instagram

Российский певец Григорий Лепс спровоцировал среди своих поклонников слухи о неизлечимой болезни. Поводом послужили фото звезды эстрады в соцсетях.

Певец на своей странице в Instagram выложил снимок из Германии, где сейчас гастролирует. На фото коротко стриженый Лепс, одетый в пиджак и джинсы, держит в руках бейсболку. «Мюнхен, день второй», — подписал Лепс.

Нескольким поклонникам новая стрижка звезды понравилась. «Какой же вы шикарный», «Стильный!», «Красавец!», «Лепс — настоящий Мачо!» — пишут они в комментариях. Однако нашлись и недовольные новым имиджем, которым Лепс напомнил «зэков» из советских фильмов. Некоторые и вовсе заподозрили у певца проблемы со здоровьем. «Что с прической? Опять на спор?!»; «Зачем подстриглись?»; «Ой, а мне вы Юрия Деточкина напомнили»; «О, обрили уже»; «Хорошо хоть бороду не отпустили», «Зачем, Лепс, зачем?»; «Обрили, болезнь?», — волновались фанаты.

Ранее Григория Лепса внесла в черный список сайта «Миротворец» Служба безопасности Украины. Артисту запретили въезд в эту страну из-за «несогласованных с Киевом» поездок в Крым, напоминает сайт VSE42.RU. В марте 2018 года Лепс вместе с другими звездами российской эстрады записал гимн движения Putin Team. «Путеводную звезду» совместно с ним исполнили Smash (Андрей Ширман), Дима Билан, Виктория Дайнеко, группа «А-Студио», Полина Гагарина, Александр Панайотов, Нюша и Тимати, уточняют Nation News.

Рита Теркина
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