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Главные новости Курганской области
11:41  23 апреля 2018 1

Пьяный курганец на глазах детей выбросил собаку с третьего этажа

Сбитые собаки Курган, смерть, сбитая собака, труп собаки
Курганцу грозит уголовное преследование за убийство животногоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пьяный курганец выбросил собаку из окна своей квартиры, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома по улице Орлова, 5. Инцидент произошел в воскресенье, 22 апреля, в 23:45, сообщил корреспонденту «URA.RU» очевидец происшествия Михаил Белокрылов.

«Я стоял на балконе дома напротив и увидел, как с третьего этажа мужчина выбрасывает собаку. Она упала на землю и стала жутко выть от боли», — рассказал он. По словам Михаила, вой животного был таким громким, что его слышал весь двор.

Спустя несколько минут за собакой вышел сын мужчины-живодера и отнес ее домой. При этом животное продолжало выть и в подъезде, и уже дома. «Спустя еще несколько минут раздался грохот, и собака затихла. Через некоторое время один из членов семьи вновь вышел на улицу с большим свертком в руках. Этот сверток он отнес в близлежащие гаражи», — рассказал Михаил. О случившемся очевидцы происшествия сообщили в полицию.

«Данное сообщение зарегистрировано, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в рамках действующего законодательства», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного УМВД. О результатах проверки полиция обещала сообщить дополнительно.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, максимальное наказание, предусмотренное за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, — лишение свободы до трех лет. Если преступление было совершено группой лиц или в присутствии малолетнего ребенка, срок заключения может быть увеличен и до пяти лет.

Станислав Достовалов
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