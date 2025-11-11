Экс-губернатор Богомолов вернулся в Курган: чем он известен

Бывший губернатор Курганской области Богомолов вернулся в регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший губернатор Курганской области Олег Богомолов вернулся в Курган. Экс-глава региона приехал на неопределенное время. В связи с этим URA.RU рассказывает, чем известен бывший губернатор Богомолов.

Долгий срок губернаторства

Олег Богомолов занимал пост губернатора Курганской области более 18 лет — с 1996 по 2014 год. Такой срок входит в число самых продолжительных на Урале и в Сибири. За время его руководства регион пережил период стабильности, что позволило реализовать долгосрочные социально-экономические программы.

Биография

Олег Богомолов родился в 1950 году в Курганской области. По образованию он инженер-механик, окончил Курганский политехнический институт. Карьеру начал на Курганском машиностроительном заводе, где прошел путь от инженера до ведущего специалиста. В 1980-е годы занимался управленческой деятельностью в промышленном секторе региона.

В начале 1990-х Богомолов перешел в государственную и общественную сферу. С 1994 года он работал в администрации Курганской области, занимал пост заместителя губернатора и был ответственным за экономическое развитие региона. Помимо руководства регионом, за политическую карьеру Олег Богомолов был членом Совета Федерации РФ и занимал пост председателя Комитета по делам СНГ и электронному голосованию.

Развитие экономики региона

В период губернаторства Богомолова валовой региональный продукт региона вырос, также увеличился объем инвестиций. По итогам 2008 года Курганская область заняла второе место в России по темпам роста инвестиций в основной капитал — объем вложений превысил 32 млрд рублей. Промышленное производство занимало около 20% ВРП и около 50% от всего объема производимой продукции.

Рост газификации области продемонстрировал рост с 13% до 41%, что повысило качество жизни населения и расширило экономический потенциал. За 18 лет было построено 1,5 млн кв. м жилья.

Крупные инфраструктурные проекты

При Богомолове удалось построить ТЭЦ-2 в Кургане, решив проблему постоянных перебоев с электроснабжением и улучшив теплоснабжение города. Также были возведены крупные социальные объекты:

культурно-выставочный центр;

перинатальный центр, который улучшил условия для матерей и новорожденных;

спортивные комплексы, включая бассейн, крытый каток и спорткомплекс «Юность».

Политическая и общественная деятельность

Политический стиль Богомолова сочетал доверие к команде и контроль над важными проектами. Однако иногда излишнее доверие к заместителям приводило к проблемам и критике.

За время губернаторства Олега Богомолова под уголовное преследование попали по меньшей мере пять его заместителей. К ним относятся: Марина Калугина (обвинения в растрате и злоупотреблении полномочиями, 5,5 лет колонии), Александр Бухтояров (виновен в получении взятки, оштрафован на 21,4 млн рублей), Анатолий Бондарев (осужден за злоупотребление полномочиями, приговор — 2 года лишения свободы), Дмитрий Бектимиров (по той же статье получил 3 года лишения свободы), а также Виктор Шевелев, который также проходил по уголовному делу за превышение должностных полномочий, был оштрафован на 200 тысяч рублей.

После отставки

После ухода с поста губернатора Богомолов продолжил активную деятельность в Москве. Работал с Россельхозбанком и консультировал по экономическим вопросам.