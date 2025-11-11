Синоптики предупреждают курганцев об опасности гололеда

Гололед прогнозируется в Кургане Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане и области утром 11 ноября ожидается опасность гололеда на дорогах. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

«Утром и днем прогнозируются мокрый снег, дождь, гололед. Минусовая температура сменится на +1, +3 градуса, ветер до 10 метров в секунду», — отмечается на сайте Курганского ЦГМС.