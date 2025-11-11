Синоптики предупреждают курганцев об опасности гололеда
Гололед прогнозируется в Кургане
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Кургане и области утром 11 ноября ожидается опасность гололеда на дорогах. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.
«Утром и днем прогнозируются мокрый снег, дождь, гололед. Минусовая температура сменится на +1, +3 градуса, ветер до 10 метров в секунду», — отмечается на сайте Курганского ЦГМС.
Нестабильная погода в Курганской области продолжается: ранее, 7 ноября, синоптики уже предупреждали о возможном гололеде, прогнозировались мокрый снег и дождь с температурой около нуля. Осенне-зимний переход в регионе сопровождается чередованием осадков и температурных колебаний, и новые неблагоприятные погодные условия ожидаются 11 ноября.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!