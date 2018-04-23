Минстрой назвал самые благоустроенные российские регионы

Глава Минстроя РФ Михаил Мень назвал самые благоустроенные города и регионы страны. По его мнению, лучшими оказываются те, кто умеет работать с частным капиталом.
«Что касается благоустройства, то, конечно, мы можем говорить о Москве, Санкт-Петербурге, таких регионах, как Татарстан, Башкортостан, есть очень благоустроенные города в Московской области, на юге России — в Ростовской области, Краснодарском крае», — цитирует министра телеканал RT.
По словам Михаила Меня, в первую очередь уровень благоустройства зависит от негосударственных инвестиций в сектор ЖКХ. Причина в том, что частники больше заинтересованы в эффективности реализуемых проектов, а это снижает аварийность на сетях.
Кроме того, глава Минстроя добавил, что в настоящее время его ведомство разрабатывает специальные стандарты благоустройства и развития общественных пространств, которые позволят оценивать реализацию проектов по благоустройству городской среды по всей стране, уточняет агентство Nation News. Способность местных властей привлекать частников для работы в концессиях планируется сделать одним из параметров.