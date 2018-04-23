Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о своем самочувствии и отношении к слухам относительно своего здоровья. Певец раскритиковал журналистов, которые пишут заметки о его нестабильном состоянии.
В частности, Расторгуев прокомментировал информацию о лечении в Германии, где он проходит процедуру гемодиализа. «Да плюньте этому журналисту в рожу! Это что за бред? Я десять лет уже ничего этого не делаю», объяснил лидер «Любэ». Он добавил, что чувствует себя замечательно, «впрочем как и всегда», передает портал «Дни.ру». Артист также опроверг факт госпитализации непосредственно перед выступлением. «Ну полная хрень! Меня это дико бесит!».
Летом 2017 года появилась информация о госпитализации в Туле Николая Расторгуева с сердечным приступом. В городе у группы «Любэ» было запланировано выступление на главной городской площадке в рамках Дня России. В итоге вместо голоса Расторгуева жители Тулы услышали хиты музыкального коллектива в исполнении бэк-вокалистов и местных артистов. Позже, когда у солиста «Любэ» спрашивали о здоровье, он поблагодарил поклонников за поддержку и заверил, что пришел в норму, писала «Национальная служба новостей».