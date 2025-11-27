Логотип РИА URA.RU
В России предложили заморозить цены на часть лекарств

Депутат Миронов предложил заморозить цены на часть лекарств
27 ноября 2025 в 07:04
Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете повышения цен на жизненно важные лекарства до 2027 года. С соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, направивший документ на рассмотрение Госдумы.

«Их покупают ветераны, участники спецоперации, пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Резкое повышение цен пусть даже на небольшой процент может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения», — заявил Сергей Миронов. Его слова передает ТАСС.

Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Документом устанавливается запрет на рост стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

