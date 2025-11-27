В России предложили заморозить цены на часть лекарств
Миронов внес законопроект о заморозке цен на лекарства
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете повышения цен на жизненно важные лекарства до 2027 года. С соответствующей инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, направивший документ на рассмотрение Госдумы.
«Их покупают ветераны, участники спецоперации, пенсионеры, инвалиды, люди с хроническими заболеваниями. Резкое повышение цен пусть даже на небольшой процент может ухудшить их финансовое положение, приведет к снижению доступности лечения», — заявил Сергей Миронов. Его слова передает ТАСС.
Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Документом устанавливается запрет на рост стоимости препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
