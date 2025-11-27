Дрон ВСУ упал на здание в Пензенской области, в соседнем выбило окна: карта атак БПЛА 27 ноября
Украинские БПЛА атаковали Пензенскую область
Беспилотники Украины атаковали Пензенскую область, обломки одного из дронов упали на нежилое здание. В соседней многоэтажке выбило окна. В Белгородской области объявили ракетную опасность. Подробнее о ночной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.
Пензенская область
Регион атаковали беспилотники ВСУ. В поселке городского типа Тамала обломки дрона упали на крышу нежилого одноэтажного дома, которое пустует на протяжении нескольких лет. В многоэтажке, расположенной рядом, взрывной волной выбило окна.
«Сегодня около часа ночи в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет. Взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме», — написал глава Пензенской области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.
Место происшествия было оцеплено, туда приехали экстренные службы. Предварительно, пострадавших, как и разрушений, нет. Губернатор пообещал оказать необходимую поддержку жителям квартир, получивших повреждения.
Мельниченко призвал людей не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации, а также не выкладывать фото и видео произошедшего в соцсети. «Берегите себя и своих близких», — заключил губернатор.
Белгородская область
В городах Белгород и Шебекино, а также Белгородском и Шебекинском округах, объявлена ракетная область. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — посоветовал жителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале.
Воронежская область
В Лискинском районе региона была объявлена воздушная тревога из-за непосредственной угрозы атаки дронов ВСУ. Работали системы оповещения. Губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон, а в случае, если они заметят беспилотник — сразу покинуть зону его видимости и позвонить в «112».
Липецкая область
В регионе объявлен желтый уровень воздушной тревоги. Об этом написал глава Липецкой области Роман Ченцов.
