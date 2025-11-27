Десятки тысяч украинцев пересекли границу с Россией

С начала 2025 года украинцы приезжали в Россию с частными визитами и деловыми целями Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Более 25 тысяч граждан Украины пересекли границу РФ в 2025 году, подавляющее большинство — с частными визитами. Это следует из данных статистики.

С начала текущего года в Россию приехали 25 352 гражданина Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики. Большая часть прибывших — 23 867 человек — приезжали с частными визитами. Помимо этого, 1094 гражданина Украины посетили Россию с деловой целью, 103 человека прибыли в качестве туристов, а 31 человек использовали территорию страны как транзитный пункт

Большинство граждан Украины прибывали в Россию авиатранспортом — 24 399 человек. На автомобиле въехали 871 человек, в пешем порядке — 79, железнодорожным транспортом воспользовались трое.

