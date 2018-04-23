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Главные новости Курганской области
16:28  23 апреля 2018 0

В Шадринске довыборы в гордуму обернулись скандалом

ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Екатеринбурге, кабинки для голосования, выборы, голосование
Кандидат в день голосования приходил домой к избирателямФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Шадринске Курганской области затягивается подведение итогов дополнительных выборов депутата городской думы по одномандатному избирательному округу № 23. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил депутат Курганской областной Думы от ЛДПР Юрий Ярушин.

Избирательная комиссия Шадринска не может подписать протокол с результатами голосования из-за жалоб на нарушения избирательного законодательства, зафиксированных в ходе голосования. Например, кандидат Виктория Семенова посещала дома избирателей вместе с выездной группой, проводившей «надомное голосование». Евгений Вахрамеев, выдвигавшийся на довыборы в гордуму Шадринска от ЛДПР, считает, что ее присутствие является психологическим давлением на избирателя. Такую позицию он высказал в своей жалобе, направленной в территориальную избирательную комиссию.

По словам представителей ЛДПР, в непосредственной близости от избирательных участков в Шадринске также была организована раздача бесплатных спиртных напитков. На сайте ассоциации «Голос» сообщается и о «некоторых шероховатостях» в ходе подсчета голосов. Так, в УИК 141 бюллетени тщательно отсортировали при визуальном контроле присутствующих, однако после этого подсчет отсортированных бюллетеней комиссия начала вести «по уголкам». После возражений общественных контролеров подсчет пришлось проводить заново.

Председатель облизбиркома Валерий Самокрутов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отметил, что муниципальная избирательная комиссия не может подписать протокол, пока не будут рассмотрены все поступившие жалобы. Некоторые из них поступили уже поздно вечером, и их рассмотрение пришлось переносить на понедельник. По законодательству на подведение итогов голосования отводится до 10 дней, поэтому о затягивании сроков речь не идет.

По данным информационной подсистемы ГАС «Выборы», явка избирателей на дополнительных выборах оказалась невысокой — менее 14%. Больше всего голосов получил кандидат от «Единой России» Виктория Семенова — за нее проголосовали 174 человек (58,78%).

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
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