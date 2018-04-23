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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:51  23 апреля 2018 0

Премьер-министр Армении подал в отставку после массовых беспорядков в стране

Шествие посвященное столетию геноцида армян. Екатеринбург, флаги, армения
По данным армянских силовиков, в ходе беспорядков задержали более 270 человекФото: Александр Мамаев © URA.RU

Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку. Это произошло на фоне массовых митингов по всей стране, которые проходят на протяжении нескольких недель. Участники собраний протестовали против назначения премьер-министром страны Саргсяна, который на протяжении 10 лет занимал пост президента.

Отставка главы правительства Армении последовала после многодневных массовых акций протеста в Ереване и в других городах страны, передает Sputnik. Участниками массовых беспорядков стали десятки тысяч людей. По данным правоохранительных органов, задержаны более 270 граждан, сообщается о девяти пострадавших, пишет «Федеральное агентство новостей». Возглавлял демонстрации и шествия оппозиционер Никол Пашинян, лидер парламентской фракции блока «Елк» («Выход» — прим. ред.).

В воскресенье, 22 апреля, Саргсян встретился с Пашиняном, однако диалог сорвался, после того как оппозиционер заявил, что пришел на встречу только для обсуждения отставки премьер-министра. После этих слов Саргсян резко встал и вышел, сообщает «Национальная служба новостей». Вскоре Пашиняна задержали, а в понедельник, 23 апреля, его отпустили.

Саргсян стал главой правительства 17 апреля 2018 года. До этого он был президентом Армении на протяжении двух сроков. Конституция страны была изменена 9 апреля, согласно ей вся реальная власть сосредотачивается в руках премьер-министра.

Иван Шестак
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