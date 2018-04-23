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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:20  23 апреля 2018 0

СМИ: Путин увеличит расходы на здравоохранение и образование на 10 трлн рублей

Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, путин на экране
Путин анонсировал увеличение расходов на здравоохранение в ходе послания к Федеральному собраниюФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Президент России Владимир Путин в ближайшие шесть лет увеличит расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры на 10 трлн рублей (162 млрд долларов). Ожидается, что данная мера обеспечит экономический рост страны в течение нового президентского срока политика.

Указ с описанием плана экономического развития страны на ближайшие шесть лет Путин должен подписать сразу после инаугурации, 7 мая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Часть новых расходов, по словам собеседника издания, будет компенсироваться за счет сокращения других статей. В частности, будет урезано финансирование обороной отрасли.

Согласно плану, рост доходов бюджета будет обеспечен за счет повышения налогов. В частности, речь идет о введении четырехпроцентного налога с продаж. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не смог оперативно прокомментировать план экономического развития страны.

Путин в ходе послании к Федеральному собранию заявил о необходимости вдвое увеличить финансирование здравоохранения, чтобы качественная медпомощь стала доступна каждому. Кроме того, президент анонсировал увеличение расходов на развитие демографии и охрану материнства и детства до 3,4 трлн рублей, передавало РАПСИ.

Валерия Романова
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