00:05 24 апреля 2018 0

Захарова похвалила граждан Армении за единство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала последние события в Армении, связанные с отставкой премьер-министра страны Сержа Сагсяна. По словам российского дипломата, жители Армении в очередной раз смогли показать умение объединяться в трудный момент.

«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!», — пишет Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, что Саргсян покинул пост главы правительства Армении на фоне протестов, которые продолжались в Ереване с 13 апреля. Временно исполняющим обязанности главы кабмина стал вице-премьер страны Карен Карапетян. Как уточняет RT, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что произошедшие перестановки являются внутренним делом Армении, отметив при этом, что российское руководство внимательно следит за событиями в дружественной стране.