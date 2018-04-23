Правительство Армении ушло в отставку

21:35 23 апреля 2018 1

Президент принял отставку правительства Википедия

В понедельник, 23 апреля, президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения», — говорится в официальном сообщении. Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул свой пост, отмечает «Национальная служба новостей». С 13 апреля в Армении проходили массовые акции протеста с требованием отправить Саргсяна в отставку.

Временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян, напоминает «Федеральное агенство новостей». В понедельник он уже провел внеочередное заседание правительства, в ходе него было официально объявлено о невозможности исполнения премьером его функций.