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Главные новости Курганской области
12:16  24 апреля 2018 0

Курганских сирот не научили платить за коммуналку. Теперь их расселят

Отчет губернатора Курганской области Алексея Кокорина перед Депутатами Курганской областной Думы. Курган, кокорин алексей, отчет губернатора
Алексей Кокорин признал, что сироты не готовы к самостоятельной жизниФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральским детям-сиротам будут предоставлять квартиры в разных домах, чтобы избежать их концентрированного проживания. Об этом заявил глава Курганской области Алексей Кокорин, выступая в областной думе с отчетом о деятельности регионального правительства в 2017 году.

«Ни одна управляющая компания данный дом [с сиротами], к сожалению, на обслуживание не берет. Как правило, там 90-100-процентная неуплата за предоставляемые услуги. Естественно, это рост кредиторки и несвоевременная оплата поставщикам тепла, электроэнергии и других услуг», — пояснил свою позицию Кокорин.

Данная проблема, по мнению главы региона, возникает из-за детских домов, которые не адаптируют детей-сирот к дальнейшей жизни. Когда ребенок выходит из такого учреждения, он просто не знает, что нужно платить за коммунальные услуги и самому беспокоиться о состоянии жилищного фонда. «Вот над этим нужно работать», — подчеркнул губернатор.

Станислав Достовалов
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