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20 апреля 2018
12:00  24 апреля 2018 0

Губернатор Комарова проверяет югорских чиновников на «кумовство». Нарушители потеряют должности

Правительство ХМАО. 12_11. Ханты-Мансийск., правительство хмао
Проверку пройдут не только чиновники в департаментах, но и сотрудники всех правительственных учрежденийФото: Александр Елизаров © URA.RU

Аппарат губернатора ХМАО начал массовую проверку чиновников «на кумовство». Главная цель проверки — последующее исключение всех возможных родственных связей между чиновниками. Об этом 24 апреля «URA.RU» сообщил источник в аппарате губернатора.

По словам собеседника, проверяют не только работников правительственных департаментов, но и сотрудников всех правительственных учреждений (ГУПы, фонды, автономные учреждения, все организации, где учредителем является округ). Также собеседник агентства добавил, что чиновники, работающие в ведомствах в прямом подчинении друг друга, могут быть уволены решением антикоррупционной комиссии.

В департаменте общественных и внешних связей факт проведения такой кадровой проверки подтвердили и назвали ее плановой. «Мониторинг кадрового состава закреплен протокольным решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Проверяется наличие близкого родства между госслужащими и работниками соответствующих организаций, которое может повлечь конфликт интересов. Такие проверки проходят в органах власти в плановом режиме, срок завершения текущей — 1 июня», — отметили в ведомстве.

Игорь Волосин
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