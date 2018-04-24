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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
17:02  24 апреля 2018 0

Кадыров пригрозил Трампу и Меркель арестом

Международный инвестиционный форум
По словам главы Чечни, счета западных политиков будут заблокированыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Во вторник, 24 апреля, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что на территории региона введены ответные санкции против западных лидеров. Он подчеркнул, что если они приедут в Чечню, то их немедленно арестуют.

По словам Кадырова, речь идет о президенте США Дональде Трампе, канцлере ФРГ Ангеле Меркель, а также о некоторых других политиках. Глава Чечни подчеркнул, если их счета появятся на территории республики, они также будут заблокированы, передает argumenti.ru.

Ранее страны G7 (Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США и Канада) заявили, что санкции против Российской Федерации могут быть ужесточены. Это произойдет в том случае, если дальнейшая политика Москвы потребует таких мер. В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в подобных заявлениях очевидна русофобская подоплека.

Иван Шестак
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