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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:57  24 апреля 2018 0

Киркоров угостил Бузову своими сосисками. ВИДЕО

Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Король поп-эстрады угостил свою подругу сосисками сочинского производстваФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала на своей личной странице в Instagram «историю» вместе с Филиппом Киркоровым. На видеозаписи знаменитый эстрадный исполнитель накормил свою коллегу по сцене сосиской.

«Вы в жизни не поверите, кто меня сейчас будет кормить сосиской», — прокомментировала Бузова. Затем в объективе камеры появляется Киркоров с колбасным изделием в руке. Он обмакивает мясное угощение в соус, после чего протягивает его певице, приговаривая: «Посмотрите, какие замечательные сочинские сосисочки». «Ой, горячая сосисочка», — замечает король российской эстрады, когда его коллега откусывает сосиску.

Ранее Ольга Бузова поразила гостей гала-ужина премии «Муз-тв» тем, как завершилось ее выступление. Звезду «Дома-2» на свои плечи водрузил Филипп Киркоров. Фотография на личной странице певицы собрала за пять часов свыше 300 тысяч лайков и тысячи комментариев.

Иван Шестак
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