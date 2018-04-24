23:38 24 апреля 2018 0

Лариса Луппиан призналась, что хотела развестись с мужем из-за его пагубной привычки ФОТО: скрин видеозаписи, YouTube

Супруга актера Михаила Боярского Лариса Луппиан призналась, что певец страдал алкогольной зависимостью. Его пагубная привычка чуть не довела пару до развода.

Во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Луппиан вспомнила о съемках мини-сериала «Д`Артаньян и три мушкетера». Именно в то время актер вместе со своими коллегами по цеху начали употреблять много алкоголя. «Миша много работал. Да, были запои, но не постоянные. Потом он попал в страшную аварию — лежал в больнице, у него были страшные боли. Зато ему запретили пить», — рассказала супруга Боярского.

По ее словам, после трагедии артист все равно продолжал пить, тогда она приняла решение подать документы на развод. Луппиан подчеркнула, что именно в тот день, когда должен был состояться суд, у актера случился приступ панкреатита и он чуть не умер. «Это был второй шанс. Несмотря на все плохое, Миша был прекрасным отцом», — добавила она.

Рассказ Ларисы Луппиан о пристрастии Боярского к алкоголю начинается с 29:20 секунд.