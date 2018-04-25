У семьи депутата, советовавшего «меньше питаться», отбирают УАЗ «Буханку»

15:19 25 апреля 2018 0

Долги «Шиловского» перед банками привели к банкротству Гаффнера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Конкурсный управляющий обанкроченного ООО «Шиловское» (принадлежит отцу свердловского депутата Ильи Гаффнера — Владимиру Гаффнеру) выставил на торги автомобиль компании УАЗ 220695-41-04 («Буханка»). Согласно сайту Единого реестра сведений о банкротстве, начальная цена лота — 145 800 рублей.

Торги по имуществу «Шиловского» начнутся 1 июля 2018-го, сейчас ведется прием заявок. Кроме легендарного детища отечественного автопрома, все желающие смогут приобрести два кормоуборочных комбайна РСМ-100 ДОН680М по 1,084 миллиона рублей каждый, а также исключительные права на товарный знак «Шиловское» за 52,6 тысячи рублей.

23 апреля также было опубликовано сообщение о проведении торгов по недвижимому имуществу «Шиловского». В документах находятся восемь лотов, это здания коровников, кормоцеха, котельной, родильного отделения, санпропусника. Общая стоимость лотов — 5,73 миллиона рублей. По словам Осинского, здания находятся в плачевном состоянии, поэтому их пытаются продать уже в третий раз, цена за это время упала вдвое.

«Почти вся техника и имущество реализованы, осталось небольшое количество техники и недвижимости. Можно сказать, что процедура идет к завершению», — сказал «URA.RU» арбитражный управляющий Александр Осинский.

Ранее ООО «Шиловское» и ООО «Агро-инвест» получили кредит от «Россельхозбанка» и «Сбербанка», однако полностью погасить долг не смогли. Илья Гаффнер выступал поручителем, поэтому кредитные учреждения подали иск о банкротстве как организации, так и депутата облдумы. 13 июля арбитражный суд признал депутата банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.