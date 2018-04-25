В Екатеринбурге закрывают крупный торговый центр, который работал без документов

17:22 25 апреля 2018 1

Кроме того, что ТЦ работал без документов, здесь нарушали требования пожарной безопасности Фото: «Яндекс. Карты»

В Екатеринбурге служба судебных приставов и прокуратура начали опечатывать торговый центр «Guru» на Репина, 22. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в управлении ФССП по региону: «Наши сотрудники действительно выехали на место».

Приставы и прокуратура закрывают торговый центр согласно решению свердловского арбитража. 20 апреля суд удовлетворил заявление департамента государственного жилищного и строительного надзора области о немедленном прекращении эксплуатации здания. В конце октября 2017-го департамент через суд потребовал прекращения работы центра «Guru», так как на ввод здания в эксплуатацию не было получено разрешения. 27 марта 2018-го иск был удовлетворен.

Согласно сайту центра «Guru», в здании работают гостиница, ресторан, танцевальный зал, фитнес-центр. При этом департамент госжилстройнадзора ранее сообщал, что в ходе различных проверок в ТЦ были найдены многочисленные нарушения нормативов, касающихся требований пожарной безопасности.

25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случился страшный пожар, после которого последовали массовые проверки ТРЦ по всей стране. В огне погибли 60 человек, в основном дети. Во время пожара в здании не сработала пожарная сигнализация, двери кинозала оказались заблокированы, а горящая отделка источала ядовитый дым.